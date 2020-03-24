خفض مواعيد عمل البنوك المصرية عقب فرض حظر التحرك على الطرق

خفض عدد من البنوك المصرية مواعيد العمل الداخلية فى ضوء المتغيرات الحالية ، والقررات الإحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء ، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارا من السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى.

وقال بنك مصر ، فى رسالة للموظفين ، ” حرصا على سلامتكم ، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل لجميع العاملين ، بدءا من غدا الأربعاء الموافق 25/3/2020″

أضاف أن المواعيد الجديدة هى :

العاملين بالبنك:

الحضور : التاسعة صباحا .. والإنصراف : الثانية بعد الظهر

مواعيد العملاء :

من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا.

ونبه بنك مصر على ضرور مراعاة قيام مدراء الفروع بوضع لافتة توضح مواعيد العمل الجديدة .

وقالت مصادر لـ “المال” ، إن المواعيد الجديدة سيتم تطبيقها على جميع البنوك المصرية ، فيما قال مسئول بالبنك المركزي المصرى ، إن لم تصدر التعليمات بشكل رسمى بعد

ويصل عدد البنوك العاملة فى السوق المحلية، 38 بنكًا، تمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء ، عن حظر حركة المواطنين بدءا من غدا الأربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ألا تصل البلاد إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وهى تخطى الألف إصابة، وتعمل على إبطاء الوصول إلى تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه لابد على المواطنين الالتزام بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لحمايتهم.

وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء ، إغلاق المحال التجارية بدءا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحا ، بإستثناء ، المخابز والبقالة والصيدليات.

بجانب إغلاق كامل للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت ، وإغلاق كامل لكافة المقاهى والمطاعم والمنشآت الترفيهية ، وتعليق كافة الخدمات الحكومية ما عدا مكاتب الصحة.

ومد تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين إضافيين