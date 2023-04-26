مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو والقطار الكهربائي LRT

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل قطارات خطوط مترو الأنفاق الثلاثة (”

مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

الأول حلوان/ المرج الجديدة“، و“الخط الثاني شبرا/ المنيب“، و”الخط الثالث الكيت كات/ عدلى منصور“) والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة وربع صباحا.

قيام أخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.

قيام أخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.

قيام أخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.

قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات 11:31 م.

قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في إتجاه عدلى منصور 12:05 ص.

يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.

يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص.

يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.

قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.

وبخصوص مواعيد آخر قطارات LRT، أوضحت وزارة النقل أن قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة سيكون الساعة 9:15 مساء.

وأضافت وزارة النقل أن قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) سيكون الساعة 9:30 مساء.