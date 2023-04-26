مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو والقطار الكهربائي LRT

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل قطارات خطوط مترو الأنفاق الثلاثة (”
مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة
قيام أول قطار من جميع المحطات الإنتهائية الخامسة وربع صباحا.
قيام أخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م.
قيام أخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م.
قيام أخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص.
قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في إتجاه الكيت كات 11:31 م.
قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في إتجاه عدلى منصور 12:05 ص.
يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص.
يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص.
يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.
مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT
قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 5:50 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحا.
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 6:23 صباحا.
قيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة 7:09 صباحا.
وبخصوص مواعيد آخر قطارات LRT، أوضحت وزارة النقل أن قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون والثقافة سيكون الساعة 9:15 مساء.
وأضافت وزارة النقل أن قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة (المعرفة) سيكون الساعة 9:30 مساء.