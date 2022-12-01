مواعيد امتحانات نصف العام 2023 الجامعات والكليات.. باقٍ من الزمن 38 يوما

أنهت الجامعات، استعدادتها لامتحانات الترم الأول من العام الجامعي الحالي 2022 – 2023، وفقا للخريطة الزمنية لمواعيد امتحانات نصف العام 2023 الجامعات والكليات، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي.

واقترب موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات والكليات في مصر سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك المعاهد الحكومية، والتي تحددت ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 – 2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد امتحانات نصف العام 2023 الجامعات والكليات.

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 الجامعات والكليات.. الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023 وفقا للجدول الزمنى للعام الدراسى.

يذكر أن العام الدراسى 2022/2023، انطلق يوم 1 أكتوبر 2022 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للجامعات

تبدأ أجازة منتصف العام حسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي، اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

وانطلق الفصل الدراسي الأول للجامعات في مصر منذ 1 من شهر أكتوبر الماضي.

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كل ما يدار حول تعطيل الدراسة في الجامعات أو تأجيل الامتحانات ليس صحيحا، حيث إن الدراسة منتظمة.

موعد امتحانات نصف العام 2023

وبدأ العام الدراسي في الجامعات بداية من 1 أكتوبر 2022، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم 5 يناير 2023، وينطلق موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات في الفترة من 9 يناير 2023 وحتى 26 يناير 2023 بحسب الخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023 للجامعات بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي الإجازة في يوم 9 فبراير 2023.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات في يوم 11 فبراير 2023 ويستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهي في يوم الخميس 1 يونيو 2023

وتنطلق امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات في شهر يونيو 2023.

انتخابات الجامعات.. إعلان النتائج.. الأحد

وتبدأ الجامعات في انتخابات الجولة الأولى بالكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية بالعام الجامعي الحالي 2022 – 2023 والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.

وانتهت الجامعات أمس الأربعاء، من إعلان الكشوف النهائية، للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات في العام الجامعي الحالي 2022 – 2023 وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.