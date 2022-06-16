حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 اعتبارا من 20 يونيو الجاري، وتستمر حتي 23 يوليو المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2022 نحو 707 ألف و992 طالب بالشعبتين العلمية والأدبية.

ويؤدي الطلاب الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، يكون نظام الأسئلة اختيار من متعدد .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لايجوز للطالب اصطحاب الكتاب المدرسي أولد التابلت ، علي أن يتسلم الطلاب بداية الامتحان ورقة المفاهيم الأساسية.

واشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ستتم داخل اللجان وليس من المنزل كالعام الماضي.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022

واجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمس بمديري المدريات التعليمية ، للاعلان عن التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم يعلن التعليمات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة.

والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات”.

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

وشدد الوزير علي ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار شوقي، إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

وطالب الوزير المراقبين بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من تسجيل الطالب بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف .

وكذلك التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات.

واستكملت أنه فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك .

على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية:

أثناء دخول الطلاب.

داخل لجان السير الفرعية.

قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات

بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات مدارس المتفوقين العلوم والتكنولوجيا STEM

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين.