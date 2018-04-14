مواعيد المسرحيات والحفلات الموسيقية.. السبت

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفاعلية
المكان
5 مساء
سمينار يحمل عنوان ” تاريخ المسجد الأقصي ” ، تقدمه الباحثة مروة برهان
قاعة الكلمة بساقية الصاوي
8 مساء
حفل الفنان على الحجار الغنائي
قاعة النهر بساقية الصاوي
8 مساء
تقدم فرقة ” إفتكاسات باند ” حفلا غنائيا
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
6.30 مساء
اللقاء الشهرى ل ” نادى كاميرا الصاوى ” مع المصور كريم نبيل
قاعة الكلمة بساقية الصاوي
6.30 مساء
أوبرا “لويزا ميلر” لفيردى من خلال بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان
المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية
8 مساء
تعزف أوركسترا كازاخستان السيمفوني مجموعة من المقطوعات الموسيقية
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية
8 مساء
تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث العديد من المقطوعات الشرقية
مسرح الجمهورية
8 مساء
مسرحية ” شقة عم نجيب ” إخراج جلال عثمان
مسرح الغد بالعجوزة
7 مساء
مسرحية ” أحوال شخصية” تأليف ميسرة صلاح الدين وإخراج أشرف حسني
مسرح ” أوبرا ملك ” بوسط القاهرة
7 مساء
العرض المسرحي ” سلم نفسك ” لطلبة مركز الإبداع الفني إخراج خالد جلال
مركز الإبداع الفني بالأوبرا
6 مساء
صالون ذاكرة الوطن ويحمل عنوان “سيناء صانعة البطولات وقاهرة الإرهاب” يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعى
مركز طلعت حرب الثقافي
7 مساء
يبدأ الإحتفال بتخرج دفعة جديدة من مدرسة الإنشاد الدينى
قصر الأمير طاز
7 مساء
تقام أمسية فنية مع الموسيقار على سعد
مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمي