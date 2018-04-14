ثقافة وفنون

مواعيد المسرحيات والحفلات الموسيقية.. السبت

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفاعلية المكان
5:25 م, السبت, 14 أبريل 18 5:25 م, السبت, 14 أبريل 18

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سلوى عثمان

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية

الموعد

الفاعلية

المكان

5  مساء

سمينار يحمل عنوان ” تاريخ المسجد الأقصي ” ، تقدمه الباحثة مروة برهان

قاعة الكلمة بساقية الصاوي

8 مساء

حفل الفنان على الحجار الغنائي

قاعة النهر بساقية الصاوي

8 مساء

تقدم فرقة ” إفتكاسات باند ” حفلا غنائيا

قاعة الحكمة بساقية الصاوي

6.30 مساء

اللقاء الشهرى ل ” نادى كاميرا الصاوى ” مع المصور كريم نبيل

قاعة الكلمة بساقية الصاوي

6.30 مساء

أوبرا “لويزا ميلر” لفيردى من خلال بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان

المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

8 مساء

تعزف أوركسترا كازاخستان السيمفوني مجموعة من المقطوعات الموسيقية

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

8 مساء

تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث العديد من المقطوعات الشرقية

مسرح الجمهورية  

8 مساء

  مسرحية ” شقة عم نجيب ” إخراج جلال عثمان

مسرح الغد بالعجوزة

7 مساء

مسرحية ” أحوال شخصية” تأليف ميسرة صلاح الدين وإخراج أشرف حسني

مسرح ” أوبرا ملك ” بوسط القاهرة

7 مساء

العرض المسرحي ” سلم نفسك ” لطلبة مركز الإبداع الفني إخراج خالد جلال  

مركز الإبداع الفني بالأوبرا

6 مساء

صالون ذاكرة الوطن ويحمل عنوان “سيناء صانعة البطولات وقاهرة الإرهاب” يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعى

مركز طلعت حرب الثقافي  

7 مساء

يبدأ الإحتفال بتخرج دفعة جديدة من مدرسة الإنشاد الدينى

قصر الأمير طاز

7 مساء

تقام أمسية فنية مع الموسيقار على سعد

مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمي

 

 

 

 

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