ثقافة وفنون

مواعيد المسرحيات والحفلات الموسيقية.. السبت

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 14 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفاعلية المكان