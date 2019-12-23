مواعيد القوافل الطبية المجانية في القليوبية حتى منتصف 2020

كما تستمر تلك القوافل الطبية حتى نهاية شهر يونيو القادم لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي الغير قادرين، بحسب محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم.

القوافل الطبية تستهدف لتقديم خدمات لغير القادرين

كما تستمر تلك القوافل الطبية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وتهدف إلى تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف و تقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

وستكون بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسادة رؤساء المدن والمراكز.

القوافل الطبية منتشرة في مدن ومراكز القليوبية

تنطلق الحملة في عزبة النبراوى بمدينة الخانكة خلال 4-5 يناير 2020

وقرية الاحراز بمدينة القناطر الخيرية يومى 7-8 يناير 2020

وقرية الصفرا بمدينة الخانكة يومي 11-12 يناير 2020

قرية كفر الجمال بمدينة طوخ بومي 14-15 يناير 2020

قرية ميت الحوفيين بمدينة بنها يومي 18-19 يناير 2020

قرية تصفا بمدينة كفر شكر يومي 21-22 يناير 2020

قرية كفر عبيان بمدينة الخانكة يومي 25-26 يناير 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 28-29 يناير 2020

قرية السفاينة بمدينة طوخ يومي 1-2 فبراير 2020

قرية اكياد دجوى بمدينة طوخ يومي 4-5 فبراير 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 8-9 فبراير 2020

قرية عزبة السمك بمدينة الخانكة يومي 15-16 فبراير 2020

قرية قرنفيل بمدينة القناطر الخيرية يومي 18-19 فبراير 2020

قرية بلتان بمدينة طوخ يومي 22-23فبراير 2020

قرية مجول بمدينة بنها 3-4 مارس 2020

قرية برقطا بمدينة كفر شكر يومي 7-8 مارس 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 10-11 مارس 2020

قرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية يومى 14-15 مارس 2020

قرية كفر الحوالة بمدينة القناطر الخيرية يومي 17-18 مارس 2020

قرية امياى بمدينة طوخ يومي 21-22 مارس 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 24-25 مارس 2020

قرية المنايل بمدينة الخانكة يومي 28-29 مارس 2020

قرية كفر بطا بمدينة بنها يومي 4-5 ابريل 2020

قرية المنشأة الكبري بمدينة كفر شكر يومي 7-8 ابريل 2020

قرية العكرشة بمدينة الخانكة يومي 11-12 ابريل 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 13-14 ابريل 2020

قرية عزبة الصفيح بمدينة الخانكة يومى 18-19 ابريل 2020

قرية كفر الشرفا بمدينة القناطر الخيرية يومي 21-22 ابريل 2020

قرية السيفا بمدينة طوخ يومى 25-26 ابريل 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يوميى 27-28 ابريل 2020

قرية مساكن مصنع 18 بمدينة الخانكة يومى 2-3 مايو 2020

قرية مزرعة الجبل الاصفر بمدينة الخانكة يومي 5-6 مايو 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 9-10 مايو 2020

قرية الشقر بمدينة كفر شكر يومي 12-13 مايو 2020

قرية اجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية يومي 16-17 مايو 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 19-20 مايو 2020

قرية الزومرانية بمدينة كفر شكر يومي 30-31 مايو 2020

قرية البقاشين بمدينة كفر شكر يومى 6-7 يونيو 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 9-10 يونيو 2020

قرية عزبة الابيض بمدينة الخانكة يومي 13-14 يونيو 2020

قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 16-17 يونيو 2020

قرية عزبة الصغير بمدينة القناطر الخيرية يومي 20-21 يونيو 2020

قرية الشموت بمدينة بنها يومي 23-24 يونيو 2020.

كشف وعلاج بالمجان

وأضاف المحافظ إلى أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة.

وتشمل أيضا عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظلة التأمين الصحى.

وأكد أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان.

القوافل تصل المناطق المحرومة وتضم 8 تخصصات

وقال إنها ستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب).

ويضاف لها معمل للتحاليل، وإجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وقال إنه فى حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة أسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.