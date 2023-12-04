مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 5-12-2023

تنفذ هيئة السكة الحديد مشروعات بناء أسوار على عدد الخطوط خاصة القريبة من المناطق السكنية، لتجنب وقوع أي حوادث والقدرة على انتظام مواعيد القطارات على المسارات الرئيسية.

وتأتي خطة هيئة السكة الحديد في اقامة أسوار بعد تكرار عملية ردم لبعض اجراء من الخطوط للعبور عليها، في تحدي لمسير مواعيد القطارات وتعرض المواطنين للخطر.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:20 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 3:20 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار 166 – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 974 – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.