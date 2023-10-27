مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 27-10-2023

أطلقت وزارة النقل، ممثلة في تابعتها هيئة السكة الحديد حملة “سلامتك تهمنا” وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق والتى تؤثر على حركة التشغيل وانتظام مواعيد القطارات اليومية على الخطوط.

ناشدت السكة الحديد السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان لاستمرار جدول تشغيل مواعيد القطارات القطار وعدم اقتحام المزلقان.

كما ناشدت عدم السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2009 – اولي وثانية مكيفة يقوم من أسوان ويصل الساعة 6:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:40 الصبح.

قطار رقم 20231 اولي وثانية مكيف – يبدأ القيام من أسوان الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 997 درجة ثانية مكيف يقوم من أسوان الساعة 8:45 من أسوان ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحاً.

قطار رقم 89 اولى وثانية مكيف يبدأ التحرك من أسوان الساعة 9:05 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:00 الصبح.

قطار رقم 989 اولي وثانية مكيف يبدأ التحرك من محطة أسوان الساعة 11:07 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 911 – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 – يبدأ التحرك من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 – يتحرك من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 965 – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 901 – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار رقم 185 – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 978 – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 915 – يسير من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.