مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 26-10-2023

بدأت هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل، تحديث موقعها الإلكتروني لحجز مواعيد القطارات اليومية على كافة الخطوط، خلال الفترة المقبلة.

تحديث السكة الحديد لموقعها الإلكتروني يستهدف إضافة خدمات جديدة في آليات حجز مواعيد القطارات خاصة أمام الركاب من العرب والأجانب.

ويأتي ذلك بعد تخصيص تسعيرة محددة بالعملة الصعبة “الدولار أو اليورو” للركاب العرب والأجانب، مع بقاء تسعيرة تذاكر المصريين كما هي.

تطمح الهيئة من التعريفة الجديدة أن تمكنها من سداد التزاماتها السنوية خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار ومهمات التشغيل التى يتم استيرادها من الخارج، في وقت تعاني منه السوق المحلية من شح الدولار.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 84 نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 8:20 صباحا.

قطار رقم 86 نوم- يبدأ التحرك الساعة 7:45 من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 9:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 88 مكيف – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 988 مكيف – يبدأ القيام من محطة القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:00 صباحا.

قطار رقم 1012 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 ويصل محطة أسوان الساعة 11:15 صباحاً.

قطار رقم 2014 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 9:40 من اليوم التالي.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 588 مكيف ومميز – يقوم من الاسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.

قطار رقم 1904 مكيف – يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.

قطار رقم 8 مميز – ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار رقم 903 – مكيف يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 – مميز يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 – مكيف يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.