مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 21-8-2023

وفرت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة لحجز مواعيد القطارات ودفع قيمة التذاكر “اونلاين” من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بالتعاون شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.
تستهدف خدمة هيئة السكة الحديد لـ مواعيد القطارات الارتقاء بالمنظومة ومواكبة التطور التكنولوجي، وتطبيق سياسة الشمول المالي الذي تسعى كافة جهات الدولة لتعميمه تيسيراً على المواطنين.
مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 وينهي رحلته في الإسكندرية 1
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 983 – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 891 – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
قطار رقم 157 – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
قطار رقم 997 – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.
قطار رقم 996 – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.
قطار رقم 890 – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 934 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.
قطار رقم 89 – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.
قطار رقم 935 – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
قطار رقم 991 – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 – يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.