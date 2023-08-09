مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 9-8-2023

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لارتفاع درجات الحرارة واستكمال أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، التى من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وأضافت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 20دقيقة وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط لمدة 30 دقيقة.

مواعيد قطارات اسكندرية



قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.





مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.