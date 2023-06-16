مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 17- 6-2023

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 30 دقيقة وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط لمدة 45 دقيقة.





مواعيد قطارات الصعيد



قطار رقم 996 – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.



قطار رقم 890 – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.



قطار رقم 934 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.



قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.



قطار رقم 983 – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.



قطار رقم 891 – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.



قطار رقم 157 – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.



قطار رقم 997 – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.



قطار رقم 89 – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.



قطار رقم 935 – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



قطار رقم 991 – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.



قطار رقم 987 – يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية



قطار رقم 1205 – يتحرك من القاهرة الساعة 6:50 ويصل دمنهور الساعة 9:30.



قطار رقم 905 – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.



قطار رقم 901 – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 و يصل الإسكندرية الساعة 11:15.



قطار رقم 7 – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.



قطار رقم 1009 – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.



قطار رقم 1109 – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.



قطار رقم 911 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.



قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 و يصل الإسكندرية الساعة 2:30.



قطار رقم 89 – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.



قطار قم 1208 – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.



قطار رقم 914 – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.