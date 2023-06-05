مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 5-6-2023

حركت السكة الحديد خلال الفترة الماضية

مواعيد القطارات للقدرة على تلبية مصروفات التشغيل، لاسيما بعد تحريك أسعار السولار.



وتحاول السكة الحديد التى كانت خلال العام الماضي استطاعت تغطية مصروفات تشغيل مواعيد القطارات اليومية مقابل الإيرادات توفير جزء من الحصيلة لسداد الديون المتراكمة.



كان احد اعضاء مجلس النواب، قال في وقت سابق أن الهيئة وصلت لمرحلة التعادل بين المصروفات والإيرادات بشكل كامل، إلا أنها دخلت بداية من العام الحالي دائرة الخسائر مرة أخرى، دون ذكرها أسباب ذلك.



مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1902 ثانية مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.20 ويصل الأقصر الساعة 10.05 الصبح من اليوم التالي.



قطار رقم 934 أولي وثانية مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 1.15 صباحا ويصل الأقصر الساعة 11.00 الصبح..



قطار رقم 980 أولي وثانية مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 8.00 صباحا ومن القاهرة يصل الأقصر الساعة 6.40 دقيقة مساء نفس اليوم.



قطار رقم 2010 أولى وثانية مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 10.00 صباحا ويصل الأقصر الساعة الساعة 7.10 مساء نفس اليوم.



قطار رقم 986 أولى وثانية مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 1.00 مساء من القاهرة و يصل الأقصر الساعة 12.00.



قطار رقم 976 أولي وثانية مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 8 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6.15 من اليوم التالي.

مواعيد قطارات اسكندرية:



قطار رقم 1904 أولى وثانية مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 05.00 ويصل القاهرة الساعة 8.40 الصبح.



قطار رقم 902 يتحرك من الأسكندرية الساعة 6.00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 9.30 الصبح



قطار رقم 2022 أولى وثانية مكيف ينطلق من الاسكندرية الساعة 7.00 الصبح، ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا.



قطار رقم 906 اولي وثانية مكيف يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 10:05 الصبح.



قطار رقم 900 اولي وثانية مكيف يبدأ التحرك الساعة 8:015 من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.



قطار رقم 912 اولي وثانية مكيف يتحرك من الأسكندرية الساعة 1:00 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.



قطار رقم 2024 اولي وثانية مكيف يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساء نفس اليوم.