مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 15-10-2022

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي لجداول وبرنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي كل فترات الازدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم اضافة عدد من برامج ومواعيد القطارات خلال الفترة المقبلة، بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 3006 الساعة 5:15 وقطار رقم 3007 من أسوان – القاهرة الساعة 4:15.

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قيام قطار 927 مكيف – «القاهرة – الإسكندرية» الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 928 مكيف – «الاسكندرية – القاهرة» الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى – «الاسكندرية – المنصورة» الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

قيام قطار 23 اكسبريس – «شبرا الخيمة – الاسكندرية» الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 1915 سياحى – « شبرا الخيمة – المنصورة» الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 اكسبريس – «شبرا الخيمة – بورسعيد» الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب – «طنطا – المنصورة» الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

وقوف قطار 297 اكسبريس – «طنطا – المنصورة» بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب – «المنصورة – طنطا» الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهرا، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصرا ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحا، من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.