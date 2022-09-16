مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 16-9-2022

تترقب هيئة السكة الحديد تشغيل عددا من مواعيد القطارات الإضافية من العربات الاسبانية الجديدة، لاسيما بعد وصول 3 جرارات من شركة تالجو الإسبانية أمس لميناء الإسكندرية.

الاتفاق المبرم العام الماضي بين السكة الحديد وشركة تالجو الإسبانية، يتضمن توريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة، منها واحد هدية، ومن قدرة الهيئة على إضافة حزمة من مواعيد القطارات قريبا.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا.

قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى.

قطار رقم 2203 مميز- يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز- يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز- يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.