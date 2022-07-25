مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 25-7-2022

تترقب هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات جديدة خلال الفترة المقبلة وضمها إلى أسطول مواعيد القطارات الحالي لاستيعاب الزيادة السنوية من الركاب.

وتستهدف هيئة السكة الحديد إضافة عدد كبير من مواعيد القطارات على الشبكة عقب الانتهاء من أعمال تطوير أنظمة الإشارات الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه.

وقامت الهيئة منذ أيام بتعديل مواعيد الرحلات على الخطوط الرئيسية بالتوازي مع بدء انضمام العربات الروسية الجديدة إلى الخدمة.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 84 نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 8:20 صباحا.

قطار رقم 86 نوم- يبدأ التحرك الساعة 7:45 من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 9:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 88 مكيف – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 988 مكيف – يبدأ القيام من محطة القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:00 صباحا.

قطار رقم 196 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساء، ويصل محطة الواسطى الساعة 8:45 مساء، ثم يتحرك برقم آخر الفيوم.

قطار رقم 1012 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 ويصل محطة أسوان الساعة 11:15 صباحاً.

قطار رقم 2014 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 9:40 من اليوم التالي.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 928: القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار 22 – تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 128 مميز يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطار رقم 1208 مميز – من مرسي مطروح إلى القاهرة، ويقوم القطار الساعة 12:20.