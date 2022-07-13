مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 14-7-2022

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي لجداول أو برنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي كافة فترات الازدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن برامج الرحلات، تعمل بانتظام وفق مواعيد القطارات المعلنة على كافة شبابيك المحطات، لتقدم خدمة جيدة للجمهور.

وأِشات إلى أن بعض التأخيرات التي ستقع على الخطوط، بسبب والتطوير الشامل لسكك حديد مصر، وعلى الجميع التعاون والحفاظ على هذه الممتلكات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 491 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 10:00 وينهي رحلته فى الساعة 11:30 في محطة قلين.

قطار رقم 463 – يقوم من محطة قلين الساعة 11:20 ويصل محطته النهائية في دمنهور الساعة 13:25.

قطار رقم 465 – ينطلق من محطة طنطا الساعة 13:55 وينهي رحلته بمحطة قلين الساعة 15:09.

قطار رقم 467 – ينطلق من محطة البكالوش، على خط طنطا – قلين – دسوق – دمنهور، وينهي رحلته في دمنهور الساعة 16:40.