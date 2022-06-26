مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 26-6-2022

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب لكافة محافظات الوجهين القبلي والبحري بمناسبة عيد الأضحي.

وشددت هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا، وتقليل فترة التأخير وسط الطريق.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الإسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.