مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-6-2022

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد للقدرة على انتظام مواعيد القطارات ووصول الرحلات في توقيتها.

جاء طلب الوزارة بعد تكرار رشق الأطفال عربات السكة الحديد أثناء سير القطارات على خطوط الضواحى مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

وأشارت إلى أن ذلك يتسبب فى إلحاق الأضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية الهيئة مما يشكل عبئا على الموارد التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية.

كما يؤثر على سير حركة الرحلات واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطار رقم 1205 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 6:50 ويصل دمنهور الساعة 9:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.