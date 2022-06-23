مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 23-6-2022

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي لجداول وبرنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي كل فترات الازدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم اضافة عدد من برامج ومواعيد القطارات خلال الفترة المقبلة، بمناسبة اقتراب اجازة عيد الاضحى المبارك.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قيام قطار 927 مكيف – «القاهرة – الإسكندرية» الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 923 مكيف – «القاهرة – الاسكندرية» من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 يصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

قيام قطار 928 مكيف – «الاسكندرية – القاهرة» الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى – «الاسكندرية – المنصورة» الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

قيام قطار 23 اكسبريس – «شبرا الخيمة – الاسكندرية» الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 31 اكسبريس – «شبرا الخيمة – الاسكندرية» الساعة 18:45، و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

قيام قطار 1915 سياحى – « شبرا الخيمة – المنصورة» الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 اكسبريس – «شبرا الخيمة – بورسعيد» الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب – «طنطا – المنصورة» الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

وقوف قطار 297 اكسبريس – «طنطا – المنصورة» بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب – «المنصورة – طنطا» الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.