مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 20-6-2022

طالبت هيئة السكة الحديد ركاب المرفق بالمزيد من التضافر، والمحافظة على العربات من الداخل، للمساعدة في انتظام مواعيد القطارات وتقليل فترة الوصول.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التخريب في المقاعد خلال فترة الرحلة من شأنه التأثير على حركة التطوير، ووصول الرحلات في مواعيد القطارات المحددة.

وذكرت أن أي تعد على المرافق، يستلزم بعض عمليات الإصلاحات التي قد تستغرق مجهود وبعض الوقت، مطالبة الحفاظ المرفق باعتباره ملكا للشعب.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928 – القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568- يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22- تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926- يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز – يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.