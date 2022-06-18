مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 18-6-2022

تستعد هيئة السكة الحديد لتطوير بعض الخطوط بمحافظات الوجه القبلي بعد حصولها على قرض من الجانب الكوري، للقدرة على زيادة مواعيد القطارات والارتقاء بالخدمة المقدمة.

وتنفذ حاليا هيئة السكة الحديد تطويرات لأنظمة الإشارات في عدد من القطاعات بمحافظات الوجه البحري لتعزيز معدلات الأمن والسلامة وزيادة رحلات ومواعيد القطارات على الشبكة.

ومشروعات تحديث نظم الإشارات تستهدف، زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأوتوماتيكية على القطارات أثناء مسيرها.

ويساهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لاستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب، وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنواعها.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 6:45 صباحا.

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من إيتاي البارود الساعة 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

قطار رقم 1009 روسي – يقوم القطار الساعة 8:30 من القاهرة، ويصل الإسكندرية 11:30 صباحًا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.