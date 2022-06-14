مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 14-6-2022

أطلقت هيئة السكة الحديد حملة توعية للمواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور للقدرة على انتظام مواعيد القطارات والرحلات اليومية.

وأشارت السكة الحديد الي ان اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مواعيد القطارات و مسير الرحلات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.