مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 13-6-2022

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب لجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وشددت هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 913 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:20 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 3:20 مساء.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 6:45 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من إيتاي البارود الساعة 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

قطار رقم 1009 روسي – يقوم القطار الساعة 8:30 من القاهرة، ويصل الإسكندرية 11:30 صباحًا.

قطار رقم 917 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 ويصل الإسكندرية الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 919 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 4:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 6:05 مساء.

قطار رقم 21 تحيا مصر – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 3:10 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:15 مساء.

قطار رقم 915 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 3:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30 مساء.

قطار رقم 921 مكيف – ينطلق القاهرة من القاهرة الساعة 4:10 مساء، ويصل بنها 5:30 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.