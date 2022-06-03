مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 3-6-2022

أضافت هيئة السكة الحديد مجموعة من مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي القاهرة وأسوان والعكس، فى إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات الجديدة، هدفها توفير كافة سبل الراحة لركاب المرفق، والتيسير عليهم عبر الحصول على التذاكر من منافذها الرسمية والقضاء على السوق السوداء.

وأوضحت الهيئة أنه على الركاب الذين لم يتمكنوا من الحجز المسبق، التوجه لمحطات السكة الحديد والحصول على تذكرة باسم «واقف»، تجنبًا لغرامة، مع الحصول على معلومات جميع مواعيد القطارات اليومية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار سياحي رقم 186 – يقوم من محطة القاهرة الساعة 1.30 ويصل محطة سوهاح الساعة 9.30 مساء.

قطار رقم 970 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2.00 مساء ويصل محطة سوهاج الساعة 10.00 مساءً.

قطار رقم 162 روسي – ينطلق من محطة القاهرة الساعة 3.30 ويصل محطة الساعة أسوان الساعة 7.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1110 تحيا مصر – يقوم من القاهرة من الساعة 3.45 مساء ويصل محطة الواسطي الساعة 5.20 مساء، يتحرك بعدها للفيوم.

قطار 990 مكيف – يبدأ قيامه من القاهرة الساعة 4.00 ويصل محطة سوهاج الساعة 12.00 صباحًا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 وينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطته النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.