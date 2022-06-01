مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 1-6-2022

ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين تجنب السلوكيات السلبية، والالتزام بعدم العبور من مواقع ليست قانونية للقدرة على انتظام مواعيد القطارات والحفاظ على الأرواح، ومنع تعريض حياة الأفراد للخطر.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن العبور من أماكن ليست شرعية ومحددة بشكل رسمي من خلالها يتسبب في تعطيل مسير مواعيد القطارات، ويعرض الصادر منهم تلك الأعمال للمساءلة القانونية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، و ينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.