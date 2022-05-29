مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-5-2022

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال الفترة الحالية.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتوفير المقاعد الكافية للركاب، والدفع بعربات إضافية حال وجود إقبال من الجمهور على المرفق.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.



قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحاً، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 901 مكيف – من محطة سكة حديد القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم الساعة 8:10.

قطار رقم 1109 سياحي – من الفيوم إلى الإسكندرية، ويتحرك الساعة 8:20.

قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 965 سياحي – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم الساعة 7:30 صباحاً.

قطار رقم 905 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويتحر في الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 928: القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

قطار رقم 15 مميز- من القاهرة إلي محطة سكة حديد الإسكندرية، ويقوم في الساعة 11:35.

قطار رقم 915 مميز – من القاهرة إلى محطة سكة حديد بورسعيد، ويبدأ القيام الساعة 12:00.

قطار 22 – تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 128 مميز يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 132 ميمز – من الإسكندرية إلي محطة سكة حديد طنطا، ويقوم القطار في الساعة 10:30.

قطار رقم 1208 مميز – من مرسي مطروح إلى القاهرة، ويقوم القطار الساعة 12:20.