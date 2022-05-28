مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 28-5-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، لمدة 70 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط 90 دقيقة.

وفي المسافة من أسيوط إلى أسوان 50 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 6:45.

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من إيتاي البارود 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 163 روسي- يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية 8:30 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، و يصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

قطار رقم 1009 روسي – يقوم القطار الساعة 8:30 من القاهرة، ويصل الإسكندرية 11:30.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 971 مكيف – يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف – يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز- يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف – يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز- يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف فى سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وإيتاي البارود.