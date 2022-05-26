مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 26-5-2022

تستعد هيئة السكة الحديد لتطوير بعض الخطوط بمحافظات الوجه القبلي بعد حصولها على قرض من الجانب الكوري، للقدرة على زيادة مواعيد القطارات والارتقاء بالخدمة المقدمة.

وتنفيذ حالياً هيئة السكة الحديد تطويرات لأنظمة الإشارات في عدد من القطاعات بمحافظات الوجه البحري لتعزيز معدلات الأمن والسلامة وزيادة رحلات ومواعيد القطارات على الشبكة.

وحصلت الهيئة على موافقة برلمانية لقرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الإقتصادية EDCF بمبلغ 251,6 مليون دولار.

وسيتم توظيف القرض لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الاشارات والاتصالات بخط الاقصر – السد العالي بطول 224 كم.

ومشروعات تحديث نظم الإشارات تستهدف، زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأوتوماتيكية على القطارات أثناء مسيرها.

ويساهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لاستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب، وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنواعها.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.