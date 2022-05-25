مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 25-5-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر لبعض رحلات اليوم، في منتصف الطريق وفق مواعيد القطارات المعلنة نتيجة إجراء بعض التطويرات في أنظمة الإشارات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن فترة التهديات على خطوط الوجه البحري طبقًا لتشغيل مواعيد القطارات اليومية، ستكون في حدود 70 دقيقة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تمت إضافة عدد من الرحلات خلال الفترة المقبلة، لمنع تكدس الركاب في العربات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 987 – القطار درجة مكيفة ينطلق من الأقصر في الساعة 4.50 ويصل القاهرة 15.35.

قطار رقم 159 – مكيف وينطلق من الأقصر في تمام الساعة 6.00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 18.20.

قطار رقم 891 – ينطلق القطار المكيف من محافظة سوهاج في الساعة 11.00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 17.35.

قطار رقم 981 – القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة أسوان في تمام الساعة 5.30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 19.35.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم الساعة 12:40 م من الأقصر، ويصل المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 2014 VIP- يقوم من القاهرة الساعة 21:00 ويصل أسوان الساعة 9:40.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 923 – مكيف يبدأ القطار في التحرك الساعة 16:00 من القاهرة، ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 17:30.

قطار رقم 915 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:10 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية الساعة 18:20.

قطار رقم 919 – مكيف ينطلق القطار في الساعة 14:25 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 15:55.

قطار رقم 1203 – مميز يبدأ القطار في التحرك الساعة 14:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في الإسكندرية الساعة 17:50.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 1115 – يقوم القطار المميز من محطة كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في تمام الساعة 7:00 في الإسكندرية.

قطار رقم 1117 – يقوم القطار المميز من محطة سكة حديد كفر الدولار الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية في الإسكندرية الساعة 17:00.

قطار رقم 1116 – يتحرك القطار المميز من محطة الإسكندرية في الساعة 14:35 ويصل محطته النهائية في تمام الساعة 15:10، بكفر الدوار.

قطار رقم 291 – مطور- يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل محطته النهائية في الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

قطار رقم 227 – مطور- ينطلق من محطة السكة الحديد في القاهرة، يصل محطته النهائية شبين القناطر الساعة 18:35.

قطار رقم 271 – مطور- يقوم من الزقازيق في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية في 8:15 بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

قطار رقم 687 – مطور- يقوم من القاهرة في الساعة 16:45 ويصل محطة وردان في الساعة 17:55 وهي المحطة النهائية.

قطار رقم 667 – مطور- يقوم من محطة سكة حديد وردان في الساعة 6:30 ويصل محطته النهائية، إيتاي البارود في الساعة 8:20.

قطار رقم 297 – مطور- يبدأ في التحرك من المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل محطته النهائية في طنطا في تمام الساعة 15:5.