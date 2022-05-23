مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 23-5-2022

كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال الفترة الحالية.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتوفير المقاعد الكافية للركاب، والدفع بعربات إضافية حال وجود إقبال من الجمهور على المرفق.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الاسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار 553 – يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121 – يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551 – يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563 – يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.