مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 22-5-2022

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع دخول موسيم الصيف وتوقعات بزيادة حركة الركاب على المرفق.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، وذلك بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجه القبلي أو البحري.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.