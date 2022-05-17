مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 17-5-2022

تترقب هيئة السكة الحديد تشغيل 6 قطارات جديدة خلال الفترة المقبلة وضمها الي أسطول مواعيد القطارات الحالي لاستيعاب الزيادة السنوية من الركاب.

وتستهدف هيئة السكة الحديد إضافة عدد كبير من مواعيد القطارات على الشبكة عقب الانتهاء من أعمال تطوير أنظمة الإشارات الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه.

وقامت الهيئة منذ أيام بتعديل مواعيد الرحلات على الخطوط الرئيسية بالتوازي مع بدء انضمام العربات الروسية الجديدة إلى الخدمة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 84 نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 8:20 صباحا.

قطار رقم 86 نوم- يبدأ التحرك الساعة 7:45 من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 9:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 88 مكيف – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 988 مكيف – يبدأ القيام من محطة القاهرة الساعة 9:00 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:00 صباحا.

قطار رقم 196 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 7:20 مساء، ويصل محطة الواسطي الساعة 8:45 مساء، ثم يتحرك برقم آخر الفيوم.

قطار رقم 1012 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:20 ويصل محطة أسوان الساعة 11:15 صباحاً.

قطار رقم 2014 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 مساء ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 9:40 من اليوم التالي.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.