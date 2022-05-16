مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 16-5-2022

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، لاسيما في الفترة الحالية بمناسبة دخول فصيل الصيف.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجهين القبلي والبحري.

واعتذرت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات التي ستحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، خاصة على الخطوط الرئيسية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.

قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.

قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.

قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.