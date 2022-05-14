مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 14-5-2022

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكافة المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأضافت الهيئة عددًا من العربات الروسية لتلبية الاحتياجات اليومية للركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، وذلك بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجه القبلي أو البحري.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.