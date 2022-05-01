مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 1-5-2022

توفر هيئة السكة الحديد رحلات منتظمة وفقًا لجدول تشغيل مواعيد القطارات المتجهة لكل المحافظات، في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، لاسيما في الفترة الحالية بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات من المتوقع أن يحدث لها بعض التأخيرات بالمحطات، بسبب التطويرات التي يتم تنفيذها على طول الشبكة سواء في مناطق محافظات الوجهين القبلي والبحري.

واعتذرت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات التي ستحدث في مواعيد القطارات أثناء الرحلات، خاصة على الخطوط الرئيسية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 912 مكيف – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 916 مكيف – يبدأ القيام من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 24 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 2:40 دقيقة، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 6:40 مساء.

مواعيد قطارات السكة الحديد خلال فترة العيد

قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد « أسوان – القاهرة » يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 خلال الفترة من 26-أبريل، إلى 11 مايو.

قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد «القاهرة – أسوان» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 55:16 خلال الفترة من 27- ابريل حتى 10 مايو .

قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – القاهرة» ينطلق من محطة أسوان الساعة 00:20 خلال الفترة من 28- ابريل وحتى 11 مايو.

قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد «الإسكندرية – أسوان » ويتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يوم فقط 28 أبريل، ومن القاهرة يوم 30 مايو.

قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد « القاهرة – أسوان» ويقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 خلال الفترة من 25 ابريل، وحتى 10 مايو.

قطار 2204 تهوية ديناميكية «القاهرة- أسوان» ينطلق من محطة القاهرة الساعة 24:40 من ليلة 28 ابريل، وحتى 11 مايو.

قطار 2205 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» ويتحرك من محطة أسوان الساعة 10:00 خلال الفترة من 28 أبريل إلى 11 مايو.

قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – الإسكندرية» يبدأ القيام من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومان الأول 29 أبريل، والثاني من 5 مايو من محطة القاهرة.

قطار 2202 تهوية ديناميكية «القاهرة – أسوان» يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27 ابريل وحتى 10 مايو.

قطار 2203 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28 ابريل الى يوم 11 مايو .

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 59 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.

قطار رقم 61 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.

قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.

قطار رقم 47 – ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.

قطار رقم 43 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.

قطار رقم 55 – يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.

قطار رقم 57 – يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.

قطار رقم 49 – يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.

قطار رقم 51 – يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.

قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.