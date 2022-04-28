طالبت هيئة السكة الحديد ركاب المرفق بالمزيد من التضافر، والمحافظة على العربات من الداخل، للمساعدة في انتظام مواعيد القطارات وتقليل فترة الوصول.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التخريب في المقاعد خلال فترة الرحلة من شأنه التأثير على حركة التطوير، ووصول الرحلات في مواعيد القطارات المحددة.

وذكرت أن أي تعد على المرافق، يستلزم بعض عمليات الإصلاحات التي قد تستغرق مجهود وبعض الوقت، مطالبة الحفاظ المرفق باعتباره ملكا للشعب.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد القطارات المميزة في فترة العيد

قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد « أسوان – القاهرة » يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 خلال الفترة من 26-أبريل، إلى 11 مايو المقبل.

قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد «القاهرة – أسوان» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 55:16 خلال الفترة من 27- ابريل حتى 10 مايو المقبل.

قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – القاهرة» ينطلق من محطة أسوان الساعة 00:20 خلال الفترة من 28- ابريل وحتى 11 مايو المقبل.

قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد «الإسكندرية – أسوان » ويتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يوم فقط 28 أبريل، ومن القاهرة يوم 30 مايو المقبل.

قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد « القاهرة – أسوان» ويقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 خلال الفترة من 25 ابريل، وحتى 10 مايو المقبل.

قطار 2204 تهوية ديناميكية «القاهرة- أسوان» ينطلق من محطة القاهرة الساعة 24:40 من ليلة 28 ابريل، وحتى 11 مايو المقبل.

قطار 2205 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» ويتحرك من محطة أسوان الساعة 10:00 خلال الفترة من 28 أبريل إلى 11 مايو.

قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – الإسكندرية» يبدأ القيام من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومان الأول 29 أبريل، والثاني من 5 مايو من محطة القاهرة.

قطار 2202 تهوية ديناميكية «القاهرة – أسوان» يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27 ابريل وحتى 10 مايو.

قطار 2203 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28 ابريل الى يوم 11 مايو المقبل.