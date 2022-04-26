كثفت هيئة السكة الحديد عدد الرحلات العاملة في الفترة الحالية، مع انتظام مواعيد القطارات لضمان نقل أكبر عدد من الركاب خلال الفترة الحالية.

وشدد هيئة السكة الحديد أساليب الرقابة على أكشاك بيع التذاكر، لمنع السوق السوداء، مع التنبيه على تسيير العربات وفق مواعيد القطارات المعلنة رسميًا.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتوفير المقاعد الكافية للركاب، والدفع بعربات إضافية حال وجود إقبال من الجمهور على المرفق.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 928 القطار درجة مكيف أولي وثانية – يتحرك من الإسكندرية في الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 20:50.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15 ويصل طنطا آخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف -ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10 ويصل القاهرة الساعة 23:30.

مواعيد قطارات السكة الحديد خلال فترة العيد

قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد « أسوان – القاهرة » يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 خلال الفترة من 26-أبريل، إلى 11 مايو المقبل.

قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد «القاهرة – أسوان» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 55:16 خلال الفترة من 27- ابريل حتى 10 مايو المقبل.

قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – القاهرة» ينطلق من محطة أسوان الساعة 00:20 خلال الفترة من 28- ابريل وحتى 11 مايو المقبل.

قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد «الإسكندرية – أسوان » ويتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يوم فقط 28 أبريل، ومن القاهرة يوم 30 مايو المقبل.

قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد « القاهرة – أسوان» ويقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 خلال الفترة من 25 ابريل، وحتى 10 مايو المقبل.

قطار 2204 تهوية ديناميكية «القاهرة- أسوان» ينطلق من محطة القاهرة الساعة 24:40 من ليلة 28 ابريل، وحتى 11 مايو المقبل.

قطار 2205 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» ويتحرك من محطة أسوان الساعة 10:00 خلال الفترة من 28 أبريل إلى 11 مايو.

قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد «أسوان – الإسكندرية» يبدأ القيام من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومان الأول 29 أبريل، والثاني من 5 مايو من محطة القاهرة.

قطار 2202 تهوية ديناميكية «القاهرة – أسوان» يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27 ابريل وحتى 10 مايو.

قطار 2203 تهوية ديناميكية «أسوان – القاهرة» يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28 ابريل الى يوم 11 مايو المقبل.