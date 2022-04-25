مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 25-4-2022

شدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على قيادات السكة الحديد بضرورة انتظام كافة مواعيد القطارات على الخطوط، والدفع بعربات إضافية للحد من الزحام.

وطالب قيادات السكة الحديد بالمتابعة المستمرة لخطة تطوير أنظمة الإشارات الهادفة إلى تقليل فترة تأخر مواعيد القطارات وتمكين الهيئة من زيادة عدد الرحلات اليومية.

كما أكد على ضرورة منع أي راكب بدون تذكرة بهدف زيادة إيرادات الهيئة وتقليل الخسائر الناتجة عن دعم الخدمة للمواطنين.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1205 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 6:50 ويصل دمنهور الساعة 9:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة العيد

قطار 1939 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 الي 11/5/2022.

قطار 1942 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022.

قطار 1943 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022.

قطار 1940 ثالثه مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022.

قطار 1938 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 الي 10/5/2022

قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 7282 /4/2022 الي ليلة0111 /5/2022

قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

قطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

قطار 2202تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 102 يقوم من السويس الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 7:20.

قطار رقم 104 يتحرك من السويس الساعة 8:00 ويصل الإسماعيلية الساعة 10:20.

قطار رقم 106 ينطلق من السويس الساعة 11:45 ويصل الإسماعيلية الساعة 14:05.

قطار رقم 108 يبدأ التحرك من السويس الساعة 14:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:00.

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية.