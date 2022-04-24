مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 24-4-2022

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من مواعيد القطارات الإضافية علاوة على الرحلات الحالية بداية من غدا الاثنين 25 ابريل، وحتى 11 مايوم المقبل تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجهت هيئة السكة الحديد بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة مواعيد القطارات على جميع الخطوط.

كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز.

والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش.

هذا بالإضافة الى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط.

مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة العيد

قطار 1938 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 الي 10/5/2022

قطار 1939 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 الي 11/5/2022.

قطار 1942 ثالثه مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022.

قطار 1943 ثالثه مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022.

قطار 1940 ثالثه مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022

قطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

قطار 2202تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 الي 10/5/2022

قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 7282 /4/2022 الي ليلة0111 /5/2022

قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 الي 11/5/2022

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 996 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.

قطار رقم 890 مكيف – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 934 VIP- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 935 مكيف – مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30.

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15.

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهرا.