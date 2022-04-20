أعلنت هيئة السكة الحديد فترة تأخر مواعيد القطارات اليوم لتصل إلى 50 دقيقة على بعض الخطوط الرئيسية، بسبب تكثيف أعمال تطوير البنية الأساسية وأنظمة الإشارات.

وأوضحت السكة الحديد أن أعمال التطوير هدفها التمكن من زيادة مواعيد القطارات في المستقبل، والقدرة على استيعاب أعداد الركاب، فضلا عن تقليل الحوادث الناتجة عن العنصر البشري.

وذكرت أن الأنظمة الجديدة التي يتم تركيبها حاليا سيقلل الاعتماد على العنصر البشري، عبر التحكم الإلكتروني في مسير الوحدات المتحركة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.

قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.

قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.

قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.

قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.

قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من الاسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 10:20 صباحاً.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 9:15 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 11:20 صباحًا.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 12 مميز – يبدأ التحرك من الاسكندرية و يصل القاهرة الساعة 9:15 صباخًا.

قطار رقم 122 مميز – ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 2:15 مساء.

قطار رقم 164 روسي – يتحرك من الأسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 3:15 عصرًا.

قطار رقم 1208 سياحي – يقوم من دمنهور الساعة 12:10 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 3:30 عصراُ.

قطار رقم 18 روسي – يبدأ التحرك من الاسكندرية الساعة 12:10 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 3:20 عصرًا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.

قطار رقم 110 يقوم الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.

قطار رقم 122 يبدأ التحرك من محطة السويس في الساعة 19:30 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 21:50.

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.