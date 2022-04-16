نقل وملاحة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 17-4-2022

تفاصيل رحلات السكة الحديد الجديدة من القاهرة إلى الوجهين البحري والقبلي
مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 17 أبريل 22 12:00 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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تستعد هيئة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة لإشراك القطاع في إدارة خطوط ومواعيد القطارات اليومية، لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور.

وتأتي خطة السكة الحديد نحو الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المرفق للحد من الحوادث وانتظام مواعيد القطارات وضمان استمرار الصيانة وفقا للمعايير العالمية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

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قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

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قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطا رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

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مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 227- ينطلق القطار من محطة طنطا فى تمام الساعة 5.40 متجهاً محطة الزقازيق لينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25.

قطار رقم 589- يتحرك القطار من محطة طنطا فى الساعة 7.45 وينهي رحلته فى الساعة 8.18 في محطة الزقازيق.

قطار رقم 229- تتحرك رحلة القطار من محطة طنطا في الساعة 7.40 ويصل الزقازيق فى تمام الساعة 9.25.

قطار رقم 231 – تسير رحلة القطار فى الساعة 8.50، يصل محطته النهائية فى تمام الساعة 10.45 فى محطة الزقازيق.

قطار رقم 235- ينهي القطار رحلته فى تمام الساعة 14.10 في محطة الزقازيق بعد انطلاقه من محطة طنطا فى الساعة 12.25.

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بقلم مدحت إسماعيل

صحفي إقتصادي – رئيس قسم النقل في جريدة المال وعضو نقابة الصحفيين المصريين.

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