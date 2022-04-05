طالبت وزارة النقل المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكة الحديد للقدرة على انتظام مواعيد القطارات ووصول الرحلات في توقيتها.

جاء طلب الوزارة بعد تكرار رشق الأطفال عربات السكة الحديد أثناء سير مواعيد القطارات على خطوط الضواحى مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

وأشارت إلى أن ذلك يتسبب فى إلحاق الأضرار بالعربات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية الهيئة مما يشكل عبئا على الموارد التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية.

كما يؤثر على سير حركة الرحلات واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قيام قطار 927 مكيف – «القاهرة – الاسكندرية» الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 923 مكيف – «القاهرة – الاسكندرية» من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

قيام قطار 928 مكيف – «الاسكندرية – القاهرة» الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى – «الاسكندرية – المنصورة» الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

قيام قطار 23 اكسبريس – «شبرا الخيمة – الاسكندرية» الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 31 اكسبريس – «شبرا الخيمة – الاسكندرية» الساعة 18:45، و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

قيام قطار 1915 سياحى – « شبرا الخيمة – المنصورة» الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 اكسبريس – «شبرا الخيمة – بورسعيد» الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب – «طنطا – المنصورة» الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

وقوف قطار 297 اكسبريس – «طنطا – المنصورة» بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب – «المنصورة – طنطا» الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35 .

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 777 مكيف – ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 955 سياحي – يبدأ التحرك الساعة 3:45 عصرا ويصل محطة منيا القمح الساعة 5:30 مساء.

قطار رقم 961 تحيا مصر- ينطلق الساعة 5:40 مساء ويصل بورسعيد في تمام الساعة 10:00 مساء.

قطار رقم 573 سياحي – يتحرك القطار الساعة 7:50 من الزقازيق، ويصل محطة بورسعيد الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 185 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 صباحا، ويصل بورسعيد الساعة 12:55 مساء.

قطار رقم 951 تحيا مصر- يبدأ القيام الساعة 12:00 ظهرا، ويصل بورسعيد 4:40 مساء.

قطار رقم 186 سياحي – ينطلق القطار الساعة 8:30 صباحا، من بورسعيد ويصل القاهرة الساعة 1 مساء.

قطار رقم 956 سياحي – يتحرك من بورسعيد الساعة 2:10 مساء، ويصل محطة الزقازيق الساعة 5:30 مساء.