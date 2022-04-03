مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 3-4-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد تفعيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة مسير مواعيد القطارات وكذلك عدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية، لازالة أي أعطال قد تحدث اولا بأول.

وأضافت في بيان لها أنه سيتم تسيير بعض مواعيد القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض القطارات بسبب التجديدات الجارية في بعض الخطوط.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة – الإسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة – الإسكندرية) الساعة 18:45.

و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا – المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب (المنصورة – طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35 .

قيام قطار 927 مكيف (القاهرة – الإسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة – المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 إكسبريس (شبرا الخيمة – بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب (طنطا – المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

قيام قطار 923 مكيف (القاهرة – الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الإسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية – القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى (الإسكندرية – المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.