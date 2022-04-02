أعلنت هيئة السكة الحديد أنه بداية من أول يوم خلال شهر رمضان تقرر تعديل مواعيد القطارات على بعض الخطوط الرئيسية، وذلك لتقديم خدمة جيدة للمواطنين خلال شهر الصوم.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن التعديلات التى تمت على مواعيد القطارات تشمل خطي «القاهرة – الإسكندرية» و «طنطا – المنصورة» يمثل فئة العربات المكيفة والمميزة.

وذكرت أنه بنهاية شهر رمضان وابتداء من يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 المقبل ستعود القطارات على إلي مواعيدها السابقة.

وقامت الهيئة برفع درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم

مواعيد قطارات الإسكندرية في رمضان

قيام قطار 927 مكيف (القاهرة – الإسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة – المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 إكسبريس (شبرا الخيمة – بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب (طنطا – المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

قيام قطار 923 مكيف (القاهرة – الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الإسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية – القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى (الإسكندرية – المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة – الإسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة – الإسكندرية) الساعة 18:45.

و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا – المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب (المنصورة – طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35 .

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 124 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 11.15 ويصل محطته النهائية في الواسطي الساعة 12.10.

قطار رقم 2010 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10 صباحا ويصل أسوان الساعة 23 من اليوم التالي صباحا.

قطار رقم 158 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 22.30.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

قطار رقم 163 مكيف – يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 977 مكيف – يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.