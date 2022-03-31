وفرت هيئة السكة الحديد عدد من مواعيد القطارات الإضافية على خطوط محافظات الوجه القبلي للقدرة على استبعاد الزيادة المتوقعة من الركاب خلال شهر رمضان الكريم.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة، من القاهرة إلي أسوان والعكس، مع انتظام مواعيد القطارات العاملة بشكل ثابت.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 2 مميز – يبدأ القيام من طنطا الساعة 5:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:10 صباحا.

قطار رقم 119 سياحي – يبدأ القيام الساعة 5:00 من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:10 صباحا.

قطار رقم 163 روسي – يبدأ القيام الساعة 4:00 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية 7:40 صباحا.

قطار رقم 585 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 صباحا من القاهرة، يصل الإسكندرية الساعة 9:30 صباحا.

قطار رقم 15 مميز – يبدأ القيام الساعة 11:25 صباحا من القاهرة يصل الإسكندرية الساعة 3:10 مساء.

قطار رقم 913 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12:20 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 3:20 مساء.

قطار رقم 1202 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 5:10 مساء

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:15 صباحا.

قطار رقم 1 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 2:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 6:45 صباحا.

قطار رقم 661 مميز – يتحرك القطار من إيتاي البارود الساعة 6:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق القطار الساعة 8:00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – يبدأ التحرك الساعة 8:15 صباحا من القاهرة، ويصل الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

قطار رقم 1009 روسي – يقوم القطار الساعة 8:30 من القاهرة، ويصل الإسكندرية 11:30 صباحًا.

قطار رقم 917 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 2:00 ويصل الإسكندرية الساعة 4:20 مساء.

قطار رقم 919 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 4:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 6:05 مساء.

قطار رقم 21 تحيا مصر – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 3:10 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:15 مساء.

قطار رقم 915 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 3:25 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30 مساء.

قطار رقم 921 مكيف – ينطلق القاهرة من القاهرة الساعة 4:10 مساء، ويصل بنها 5:30 مساء.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالي .

قطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالي

قطار رقم 1081 – مميز يتحرك القطار الساعة 6:30، من أسيوط ينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:15.

قطار رقم 157- مميز يقوم القطار في تمام الساعة 10:00 من محطة سكة حديد الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:00.

قطار رقم 987 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 7:40 من الأقصر، ينهي رحلته في محطة رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة 18:30.

قطار رقم 935 – مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، ويصل المحطة النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 ـ مكيف يبدأ التحرك في الساعة 7:00 من المنيا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 10:5.

قطار رقم رقم 1982 ـ مكيف يبدأ القيام في الساعة 6:30 من أسيوط، ويصل المحطة النهائية في أسوان الساعة 15:30.

قطار رقم 160 مميز – يقوم القطار في تمام الساعة 12:15 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية بأسيوط في الساعة 18:30.

قطار رقم 986 مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 12:00 من القاهرة، ويصل المحطة النهائية في أسيوط الساعة 18:00.

قطار رقم 166 ـ مميز يقوم القطار من المنيا في الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية أسيوط في الساعة 11.00.

قطار رقم 990 ـ مكيف يقوم القطار في تمام الساعة 15:00 من القاهرة، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:15.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 566 – يقوم القطار من محطة دمياط الساعة 7:15 ويصل طلخا الساعة 10:17.

قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 516 يقوم القطار من المنصورة الساعة 17:15 ويصل طنطا الساعة 18:25، ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح ،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 994 – ينطلق القطار من محطة دمياط الساعة 16:15 ويصل القاهرة الساعة 20:25.

قطا رقم 968 – يقوم القطار من دمياط الساعة 19:15 ويصل محطة القاهرة في رمسيس الساعة 23:50.