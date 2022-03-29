مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 30-3-2022

قطارات هيئة السكة الحديد اليوم من القاهرة إلى محافظات الصعيد والإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات بمناسبة شهر رمضان، وذلك لتقديم خدمة حديدة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن تعديل مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية يمثل فئة العربات المكيفة والمميزة، كما تشمل القطارات العاملة خط طنطا – المنصورة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قيام قطار 927 مكيف « القاهرة – الاسكندرية » الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

قيام قطار 923 مكيف « القاهرة – الاسكندرية » من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45.

قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية – القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00.

قيام قطار 586 سياحى « الاسكندرية – المنصورة » الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00.

قيام قطار 23 اكسبريس « شبرا الخيمة – الاسكندرية » الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25.

قيام قطار 31 اكسبريس « شبرا الخيمة – الاسكندرية » الساعة 18:45.

و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20.

قيام قطار 1915 سياحى « شبرا الخيمة – المنصورة » الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00.

قيام قطار 961 اكسبريس « شبرا الخيمة – بورسعيد » الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40.

قيام قطار 65 ركاب «طنطا – المنصورة »الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35.

وقوف قطار 297 اكسبريس « طنطا – المنصورة » بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

قيام قطار 268 ركاب « المنصورة – طنطا » الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

قطار رقم 163 مميز- تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2007 VIP- ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 2015 VIP- يتحرك الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.

قطار رقم 977 VIP- يقوم من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 941 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 5:20 ويصل دمياط الساعة 10:55 صباحا.

قطار رقم 965 سياحي – يتحرك من القاهرة الساعة 7:15 من القاهرة، ويصل دمياط الساعة 11:30 صباحا.

قطار رقم 967 تحيا مصر- يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9:20، ويصل دمياط الساعة 12:50 مساء.

قطار رقم 807 تحيا مصر- يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:50، ويصل شربين الساعة 2:40 مساء.

قطار رقم 949 سياحي – يقوم من القاهرة الساعة 12:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 4:10 مساء.

قطار رقم 1915 سياحي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 5:00، ويصل المنصورة الساعة 7:20 مساء.

قطار رقم 587 سياحي – يقوم من طنطا الساعة 5:10 مساء، ويصل المنصورة الساعة 6:20 مساء.

قطار رقم 809 سياحي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 6:15 مساء، ويصل محطة روح الساعة 8:20 مساء.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.