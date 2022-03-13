مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 14-3-2022

أكدت هيئة السكة الحديد أن الإطار التنظيمي للجداول أو برنامج العمل، وتشغيل مواعيد القطارات يراعي كافة فترات الازدحام، مع القدرة على استيعاب عدد أكبر من الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن برامج الرحلات، يعمل بانتظام وفق مواعيد القطارات المعلنة على كافة شبابيك المحطات، لتقدم خدمة جيدة للجمهور.

وأِشارت إلى أن بعض التأخيرات التي ستقع على الخطوط، بسبب والتطوير الشامل لسكك حديد مصر، وعلى الجميع التعاون والحفاظ على هذه الممتلكات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات ينطلق من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا.

قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى.

قطار رقم 2203 مميز- يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز- يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز- يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 928 – القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.

قطار رقم 568- يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.

قطار 22- تنطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.

قطار رقم 926- يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد من الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.

قطار رقم 128 مميز – يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.