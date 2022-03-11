مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 12-3-2022

أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم في مواعيد القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن فترة تأخر مواعيد القطارات على خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية»، مدة 90 دقيقة، وخط «القاهرة – السد العالي» في المسافة من القاهرة إلى أسيوط مدة 100 دقيقة.

وفي المسافة من أسيوط إلى أسوان مدة 75 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات 80 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة – دمياط، ومتوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 12:20 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 1:20 ظهرا من اليوم التالي.

قطار رقم 924 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 1:10 مساء، ويصل المحطة النهائية في الأقصر الساعة 11:00 من اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 12.00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 2.30 من اليوم التالي.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 11:15 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 من اليوم التالي.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم من القاهر الساعة 11:30 ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 1010 روسي – يقوم من القاهرة الساعة 12:05 صباحا، ويصل المنحطة النهائية في أسوان الساعة 12:20 من اليوم التالي.

قطار رقم 160 روسي – ويتحرك من القاهرة الساعة 12.15، ويصل محطة الأقصر الساعة 3 صباحا.

قطار رقم 986 مكيف – وينطلق من القاهرة الساعة 1.00 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 12.00 صباحا من نفس اليوم.

مواعيد قطارات الإسكندرية

قطار رقم 7 روسي – ينطلق من القاهرة الساعة 6:20 ويصل الإسكندرية الساعة 10:10.

قطار رقم 905 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 ويصل الإسكندرية الساعة 10:30.

قطار رقم 901 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:15

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

قطار رقم 903 مكيف – يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30..

قطار رقم 1009 روسي – يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:25 ويصل الإسكندرية الساعة 11:30.

قطار رقم 1109 سياحي – ينطلق من القاهرة الساعة 8:30 ويصل الإسكندرية الساعة 12:00.

قطار رقم 911 مكيف – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 10:00 ويصل الإسكندرية الساعة 1:05 ظهرًا.

قطار رقم 11 مميز – يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:10 ويصل الإسكندرية الساعة 2:30.

قطار رقم 89 مكيف – ينطلق من القاهرة الساعة 11:15 ويصل الإسكندرية 2:00 ظهراً.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551 – يقوم القطار من القاهرة الساعة 4:35 ويصل المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من منوف، ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347 – يبدأ في التحرك من محطة منوف الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119 – يبدأ التحرك الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل طنطا الساعة 7:50.

قطار رقم 535 – يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 539 – يبدأ القطار في التحرك من محطة القاهرة الساعة 7:20 ويصل منوف الساعة 9:40.

قطار رقم 513 – يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.

قطار رقم 543 – يبدأ التحرك من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.

قطار رقم 948 مختلط – من المنصورة إلى القاهرة، ويتوقف على محطات طلخا، وسمنود، والمحلة الكبرى.

قطار رقم 586 – مختلط من الإسكندرية طنطا، ويتوقف على سيدي جابر وكفر الدوار ودمنهور وايتاي البارود.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.