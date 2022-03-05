مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 6-3-2022

تفاصيل رحلات السكة الحديد الجديدة من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والقبلي

أعلنت هيئة السكة الحديد عن انضمام فئة جديدة من مواعيد القطارات وتتمثل في بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خدمة جديدة لأول مرة بتاريخ الهيئة.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن خدمة مواعيد القطارات الجديدة، سريعة لخدمة عواصم المحافظات بالإضافة إلى محطتي ادفو وكوم امبو في أسوان.

تنطلق أولى الرحلات على خط «القاهرة – أسوان» يوم 8 مارس الجاري.

قطار رقم 3006 الساعة 5:15 وقطار رقم 3007 من أسوان – القاهرة الساعة 4:15 يوم 9 مارس على أن يتوالي تشغيل الرحلات على باقي الخطوط .

والهيئة تسعى إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلي أسوان 150 جنيها.

إتاحة الحجز على هذه القطارات في مكاتب حجز التذاكر بالمحطات، ومن خلال ابلكيشن و موقع الحجز على المحمول.

كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 2014 مكيف – يبدأ القيام من القاهرة الساعة 9 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 8:50 صباحا.

قطار رقم 82 فئة نوم – يقوم من القاهرة الساعة 9:10 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 11:05 صباحا.

قطار رقم 976 مكيف – يتحرك من القاهرة الساعة 9:20 مساء ويصل محطة الأقصر الساعة 7:50 صباحا.

قطار رقم 996 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 10:00 مساء من القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 11:20 صباحا.

قطار رقم 90 تحيا مصر – يبدأ التحرك من محطة القاهرة الساعة 10:22 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 4 مساء من اليوم التالي.

قطار رقم 2008 مكيف – ينطلق من القاهرة في الساعة 11:00 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 11:45 صباحاً.

قطار رقم 1008 روسي – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء، ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 890 مكيف – يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:20 مساء، ويصل محطة سوهاج الساعة 6:30 صباحاً.

قطار رقم 1902 مكيف – يبدأ التحرك في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل ويصل محطة أسوان الساعة 12:20 مساء.

قطار رقم 924 مكيف – يقوم من القاهرة في الساعة 1:10 صباحا ويصل محطة الأقصر الساعة 11:00 صباحا.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 909 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 341 – يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389 – يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 343 – يبدأ في التحرك من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل محطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.

قطار رقم 391- يقوم القطار الساعة 16:30 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 19:30.

قطار رقم 393 – يبدأ في القيام الساعة 17:50 من القاهرة ويصل المحطة النهائية الزقازيق الساعة 20:05.

قطار رقم 385 – يقوم القطار الساعة 19:30 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 21:50.